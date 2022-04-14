Каррера: ЦСКА готов к сезону намного лучше «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что разочарован готовностью красно-белых к этому сезону.

«Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне.

Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.

Разница мест в турнирной таблице между "Спартаком" и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно.

Девятое место — совсем не место Спартака», — приводит слова итальянца Sport24.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.