Аршавин: «Атлетико» любой футбол делает нудятиной

Бывший капитан сборной Россииподелился мнением об ответном матче междув четвертьфинале Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0. «Ман Сити» вышел в полуфинал ЛЧ благодаря домашней победе со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии забил Кевин Де Брюйне.

«До 87-й минуты ничего не было. "Атлетико" Симеоне любой футбол делает нудятиной. Но в целом концовка была интересной. Тот же "Манчестер Сити" держал мяч, думая лишь бы не провалиться.

Мне не нравится футбол "Атлетико", думаю, мало кому нравится такой футбол», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В полуфинале соперником «Манчестер Сити» станет мадридский «Реал».