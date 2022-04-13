Рюдигер: Плюс заключается в том, что «Челси» не сдался

Защитник «Челси»прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

В ответном матч 1/4 финала синие на выезде обыграли «Реал» — 3:2 (доп. время). По сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы (5:4).

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание.

Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все что могли», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

«Реал» в 1/2 финала будет играть с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико».