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    Рюдигер: Плюс заключается в том, что «Челси» не сдался

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    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    В ответном матч 1/4 финала синие на выезде обыграли «Реал» — 3:2 (доп. время). По сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы (5:4).

    «Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание.

    Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все что могли», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

    «Реал» в 1/2 финала будет играть с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико».

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