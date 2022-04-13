«Реал» — «Челси»: счет матча 2:3, обзор голов

Мадридскийв ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов потерпел поражение от лондонского— 2:3 д.в.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Лофтус-Чик сделал передачу вперёд, Вернер коленом протолкнул мяч на ход Мейсону Маунту, который по центру ворвался в штрафную «Реала» и технично пробил в угол ворот.

На 51-й минуте «Челси» удвоил преимущество. Маунт от угла поля совершил навес в штрафную «Реала», откуда Рюдигер головой направил мяч впритирку со штангой.

Счет стал крупным на 75-й минуте. Ковачич сделал разрезающий пас в штрафную хозяев, Тимо Вернер подхватил, ушёл от нескольких подкатов и через рикошет отправил мяч в угол ворот.

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А на 80-й минуте «Реал» размочил счет. Модрич выполнил роскошную передачу внешней в штрафную прямо на ногу Родриго — и тот в касание пробил в ближний угол ворот.

Счет по итогам двухматчевого противостояния стал равным и по истечении основного времени играл перешла в экстра-таймы, где на 96-й минуте Камавинга совершил перехват в центре поле, продолжил через Винисиуса, а тот уже от лицевой вырезал мягкую подачу к линии вратарской «Челси», откуда Бензема головой отправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Челси 2:3 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (15'), 0:2 Антонио Рюдигер (51'), 0:3 Тимо Вернер (75'), 1:3 Родриго (80'), 2:3 Карим Бензема (96') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес (Лукас Васкес, 88'), Давид Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 78'), Лука Модрич, Каземиро (Родриго, 78'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 73'), Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 115') Челси: Кай Хаверц, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 83'), Мэйсон Маунт, Матео Ковачич (Жоржиньо, 106'), Н’Голо Канте (Хаким Зиеш, 99'), Рубен Лофтус-Чик (Сауль Ньигес, 106'), Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Рис Джеймс, Эдуард Менди Предупреждения: Рис Джеймс (10'), Карим Бензема (37'), Федерико Вальверде (68'), Эдуардо Камавинжа (90 + 2'), Хаким Зиеш (102'), Кай Хаверц (109'), Thomas Tuchel (113'), Сесар Аспиликуэта (113'), Даниэль Карвахаль (118')

В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1 и по сумме двух матчей испанский клуб вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Атлетико».