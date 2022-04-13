«Реал» — «Челси»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Лофтус-Чик сделал передачу вперёд, Вернер коленом протолкнул мяч на ход Мейсону Маунту, который по центру ворвался в штрафную «Реала» и технично пробил в угол ворот.
На 51-й минуте «Челси» удвоил преимущество. Маунт от угла поля совершил навес в штрафную «Реала», откуда Рюдигер головой направил мяч впритирку со штангой.
Счет стал крупным на 75-й минуте. Ковачич сделал разрезающий пас в штрафную хозяев, Тимо Вернер подхватил, ушёл от нескольких подкатов и через рикошет отправил мяч в угол ворот.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
А на 80-й минуте «Реал» размочил счет. Модрич выполнил роскошную передачу внешней в штрафную прямо на ногу Родриго — и тот в касание пробил в ближний угол ворот.
Счет по итогам двухматчевого противостояния стал равным и по истечении основного времени играл перешла в экстра-таймы, где на 96-й минуте Камавинга совершил перехват в центре поле, продолжил через Винисиуса, а тот уже от лицевой вырезал мягкую подачу к линии вратарской «Челси», откуда Бензема головой отправил мяч в сетку ворот.
В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1 и по сумме двух матчей испанский клуб вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» и «Атлетико».