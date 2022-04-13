«Арсенал» готов заплатить за Морату 25 млн фунтов

Нападающий «Атлетико», выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Ювентус», может вернуться в английскую Премьер-лигу.

В трансфере испанского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Sun Sport.

«Арсенал» готов предложить «Атлетико» за Морату 25 миллионов фунтов.

«Ювентус» тоже хочет сохранить Морату в своем составе, но игрок пока не уверен, стоит ли ему оставаться в туринском клубе. На его решение может повлиять зимний переход Душана Влаховича, который сразу же стал основным центральным нападающим «Старой синьоры».

В текущем сезоне Мората провел в чемпионате Италии 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, Мората ранее уже играл в АПЛ за «Челси».