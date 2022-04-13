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    «Арсенал» готов заплатить за Морату 25 млн фунтов

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    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Ювентус», может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    В трансфере испанского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Sun Sport.

    «Арсенал» готов предложить «Атлетико» за Морату 25 миллионов фунтов.

    «Ювентус» тоже хочет сохранить Морату в своем составе, но игрок пока не уверен, стоит ли ему оставаться в туринском клубе. На его решение может повлиять зимний переход Душана Влаховича, который сразу же стал основным центральным нападающим «Старой синьоры».

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    • В текущем сезоне Мората провел в чемпионате Италии 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

    Напомним, Мората ранее уже играл в АПЛ за «Челси».

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