Онопко усилил тренерский штаб «Ростова», считает Кафанов

Тренервысказался о пользе появления в команде 52-летнего специалиста

Виктор Савельевич стал работником ростовского клуба с возвращением Валерия Карпина на тренерский мостик.

«Во-первых, имя Онопко говорит само за себя, во-вторых, это тренер сборной России, в-третьих, он замечательный человек, которого все знают и уважают.

Конечно, его приняли с радостью. Он усилил наш штат, авторитетный тренер, футболист. Безусловно, это большая подмога для команды», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Штаб Валерия Карпина вместе с Онопко вернулся в «Ростов» в начале марта. С тех пор желто-синие одержали три победы, одну игру свели вничью, а также потерпели одно поражение.

После завершения карьеры игрока Онопко несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА.

В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.