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    Онопко усилил тренерский штаб «Ростова», считает Кафанов

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    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о пользе появления в команде 52-летнего специалиста Виктора Онопко.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    Виктор Савельевич стал работником ростовского клуба с возвращением Валерия Карпина на тренерский мостик.

    «Во-первых, имя Онопко говорит само за себя, во-вторых, это тренер сборной России, в-третьих, он замечательный человек, которого все знают и уважают.

    Конечно, его приняли с радостью. Он усилил наш штат, авторитетный тренер, футболист. Безусловно, это большая подмога для команды», — приводит слова Кафанова ТАСС.

    Штаб Валерия Карпина вместе с Онопко вернулся в «Ростов» в начале марта. С тех пор желто-синие одержали три победы, одну игру свели вничью, а также потерпели одно поражение.

    После завершения карьеры игрока Онопко несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА.

    В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

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