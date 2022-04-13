Билялетдинов: Антирекорд Слуцкого в «Рубине» впечатляет

Бывший главный тренер «Рубина»считает, что проблемы казанского клуба связаны не только с уходом из команды иностранных футболистов.

«Рубин» проиграл восемь из девяти предыдущих матчей в чемпионате России.

«Конечно, этот антирекорд впечатляет, ничего не скажешь. И это не объяснишь тем, что ряд игроков покинули команду. Рассчитывали там явно на другой результат.

Да, есть в футболе элемент невезения. Но рисунок игры, психологическая, функциональная и техническая готовность — это работа тренерского штаба, и рано или поздно результат пробивается. Здесь этого пока нет. Причины надо искать, потому что уже третий сезон Слуцкого в "Рубине", а команда только однажды выстрелила, поднялась в зону еврокубков, в Лигу конференций, а там даже в группу не попала.

В тех играх, которые я видел, — там проблема с креативом в атакующих действиях. Одними прямыми забросами много не сделаешь. Одного Кучаева и Лисаковича может быть недостаточно. Мусаев пока — только эпизодами. Может и прорвать, но я исхожу из того, что сейчас есть. А как быстро это родится? Может быть, родится в этом сезоне, а может, на будущий сезон в ФНЛ. Такое вполне реально может произойти. Пример "Крыльев Советов", вернувшихся в Премьер-лигу в прошлом сезоне, весьма красноречив», — приводит слова Билялетдинова «Реальное время».

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.