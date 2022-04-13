ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Вильярреала»Ничья, но победа. Сказка «Вильярреала» продолжается
  • 12:22
    • «Спартак» обновил клубный логотип по просьбам болельщиков
  • 12:09
    • Лямся покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
  • 02:23
    • Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?
  • 00:32
    • «Реал» уступил «Челси» в Мадриде, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Антирекорд Слуцкого в «Рубине» впечатляет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что проблемы казанского клуба связаны не только с уходом из команды иностранных футболистов.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «Рубин» проиграл восемь из девяти предыдущих матчей в чемпионате России.

    «Конечно, этот антирекорд впечатляет, ничего не скажешь. И это не объяснишь тем, что ряд игроков покинули команду. Рассчитывали там явно на другой результат.

    Да, есть в футболе элемент невезения. Но рисунок игры, психологическая, функциональная и техническая готовность — это работа тренерского штаба, и рано или поздно результат пробивается. Здесь этого пока нет. Причины надо искать, потому что уже третий сезон Слуцкого в "Рубине", а команда только однажды выстрелила, поднялась в зону еврокубков, в Лигу конференций, а там даже в группу не попала.

  • Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Нам будет безумно тяжело
  • Читайте по теме

    • В тех играх, которые я видел, — там проблема с креативом в атакующих действиях. Одними прямыми забросами много не сделаешь. Одного Кучаева и Лисаковича может быть недостаточно. Мусаев пока — только эпизодами. Может и прорвать, но я исхожу из того, что сейчас есть. А как быстро это родится? Может быть, родится в этом сезоне, а может, на будущий сезон в ФНЛ. Такое вполне реально может произойти. Пример "Крыльев Советов", вернувшихся в Премьер-лигу в прошлом сезоне, весьма красноречив», — приводит слова Билялетдинова «Реальное время».

    «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» заставит «Атлетико» рисковать?
  • «Атлетико» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Голепад на «Энфилде» заказывали?!
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 5.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры