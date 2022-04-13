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    Атлетико — Манчестер Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2022 в 22:00 начнется матч в 1/4 финала Лиги чемпионов Атлетико — Манчестер Сити

    Футбол Лига чемпионов Атлетико Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Атлетико и Манчестер Сити начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов, 13.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Атлетико» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).

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