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    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

    «Атлетико» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Хозяева заканчивали матч вдесятером — на 90-й минуте защитник мадридцев Фелипе грубо сфолил против Фодена, что привело к небольшой потасовке, по итогам которой было показано несколько желтых карточек. Для Фелипе «горчичник» стал вторым.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Атлетико — Манчестер Сити 0:0
    Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Фелипе, Рейнилду, Ренан Лоди (Анхель Корреа, 69'), Коке (Родриго Де Пауль, 69'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Луис Суарес, 82'), Антуан Гризманн (Янник Карраско, 69'), Жоау Фелиш (Матеус Кунья, 82') Манчестер Сити: Бернарду Силва (Фернандиньо, 79'), Филип Фоден, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Рахим Стерлинг, 65'), Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Джон Стоунс, Кайл Уолкер (Натан Аке, 73'), Эдерсон Мораес Предупреждения: Фелипе (24'), Маркос Льоренте (80'), Родриго Эрнандес (85'), Стефан Савич (90 + 1'), Фелипе (90 + 1'), Рияд Марез (90 + 5'), Филип Фоден (90 + 7'), Жоау Канселу (90 + 8'), Diego Simeone (90 + 11')

    В первом матче «Манчестер Сити» победил дома со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским «Реалом».

    Первый полуфинальный матч пройдет 26/27 апреля, ответный — 3/4 мая. Финал состоится 28 матча на «Парк де Пренс» в Париже.

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