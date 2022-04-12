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    Жувентуде — Брагантино. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Жувентуде — Брагантино

    Футбол Латинская Америка
    Жувентуде и Брагантино начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 12.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Жувентуде» — «Брагантино» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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