Тухель: Маловероятно, что «Челси» сможет перевернуть ход противостояния, но попытаться стоит

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы недостаточно хорошо поработали в первом матче с точки зрения физики и интенсивности. Во-вторых, мы столкнулись с тем, что у "Реала" было огромное преимущество в физической подготовке. Ведь целый год они играли, используя пять замен, а мы выступаем в самой требовательной лиге мира и сыграли больше всех матчей в этом сезоне из-за участия в клубном чемпионате мира.

Маловероятно, что мы сможем перевернуть ход противостояния, но попытаться стоит. Эта попытка означает, что мы будем играть на все сто и на пределе своих возможностей. Потому что это то, как мы играем в футбол, никогда не полагаясь на волю случая. Это будут большой вечер и большая вывеска. Постараемся быть в лучших кондициях в сравнении с первой игрой», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

6 апреля в первом матче 1/4 финала ЛЧ-2021/22 «Челси» дома уступил «Реалу» со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде, начало — в 22:00 по мск.

С прогнозом на эту игру можно ознакомиться тут.