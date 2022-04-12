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    Тухель заявил, что отсутствие пяти замен в АПЛ уменьшило шансы «Челси» в ЛЧ

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    Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, как отсутствие пяти замен в этом сезоне Английской Премьер-Лиги повлияло на игру его команды в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы сталкиваемся с огромным недостатком с точки зрения физической подготовки, потому что у "Реала" весь сезон есть возможность использовать пять замен в матчах. Мы играем в самой энергозатратной лиге, проводим больше всего матчей в течение сезона и в течение 2022 года, так что не всегда легко быть конкурентоспособными в физическом компоненте.

    Мы стремимся преуспеть в силе, выносливости и остроте, чтобы стать по-настоящему особенной командой. Нам не удалось реализовать это в достаточной степени в последнем матче. Это также было связано с качеством игры "Реала", их способностью замедлять игру, контролировать матч за счёт владения мячом», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

    Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.

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