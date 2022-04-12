Симеоне: Не собираемся слишком далеко отходить от привычного стиля «Атлетико»

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мадридцы уступили на выезде со счетом 0:1.

«Вне зависимости от соперника "Манчестер Сити" всегда играет одинаково. У них устоявшаяся философия, которую принимают и приветствуют болельщики.

У них отличные игроки и отличный тренер. Большую роль будут играть давление, быстрые переходы [из обороны в атаку и наоборот] и все остальное, что нам удастся сделать.

Не собираемся слишком далеко отходить от своего привычного стиля. Нам нужно найти правильные моменты, чтобы создать то, что мы можем.

Надеюсь, сможем лучше комбинировать, быстро переходить из обороны в атаку и наоборот, а также извлечь выходу из контратак», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.