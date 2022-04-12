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    Бабаев: ЦСКА хочет сохранить всех легионеров, выступающих за клуб на правах аренды

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ставит перед собой задачу сохранить всех легионеров, выступающих за клуб на правах аренды.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным. Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.

    Каково состояние Дивеева, Фукса и Заболотного? Все готовятся к матчу "Уфой". Вероятность того, что медицинский департамент допустит этих футболистов к участию к игре, достаточно высокая. Кто из них сыграет, а кто нет, будет решать тренерский штаб.

    Пожалуй, впервые за долгое время тренерскому штабу будет доступна вся основная обойма игроков. Появится вариативность при выборе состава, это важный момент. Надеюсь, команда сможет переломить ситуацию и добьется результата», — приводит слова Бабаева Bobsoccer.

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