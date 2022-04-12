В 22:00 12.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/4 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Челси» — «Реал Мадрид» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

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