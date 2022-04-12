Медведев: В списке интересов «Зенита» не менее 25 игроков

Генеральный директор «Зенита»отказался отвечать на вопрос о потенциальных новичках команды.

Но, по словам Медведева, в список трансферных целей «Зенита» входит не менее 25 футболистов.

Ранее сообщалось, что в «Зенит» могут перейти полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ранее бразильский полузащитник Клаудиньо не смог подтвердить, что останется в «Зените» даже в том случае, если клуб не пустят в еврокубки.