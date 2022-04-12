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    «Ман Сити» назвал заявку на ответный матч с «Атлетико»

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    Стала известна заявка «Манчестер Сити» на ответный матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.

    Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу

    Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родриго, Кевин Де Брейне, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фил Фоден, Джеймс Макати, Ромео Лавиа.

    Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Рияд Марез, Лиам Делап, Сэм Эдози, Габриэль Жезус (дисквалифицирован).

    Ответная встреча команд состоится 13 апреля в Мадриде. «Горожане» подходят к игре с преимуществом в один мяч, так как они выиграли в Манчестере 1:0.

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