«Ман Сити» назвал заявку на ответный матч с «Атлетико»

Стала известна заявкана ответный матч Лиги чемпионов против мадридского

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родриго, Кевин Де Брейне, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фил Фоден, Джеймс Макати, Ромео Лавиа.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Рияд Марез, Лиам Делап, Сэм Эдози, Габриэль Жезус (дисквалифицирован).

Ответная встреча команд состоится 13 апреля в Мадриде. «Горожане» подходят к игре с преимуществом в один мяч, так как они выиграли в Манчестере 1:0.