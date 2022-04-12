«Ман Сити» назвал заявку на ответный матч с «Атлетико»

Кевин Де Брейне Фото: globallookpress.com
Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родриго, Кевин Де Брейне, Бернардо Силва, Фернандиньо, Фил Фоден, Джеймс Макати, Ромео Лавиа.
Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Рияд Марез, Лиам Делап, Сэм Эдози, Габриэль Жезус (дисквалифицирован).
Ответная встреча команд состоится 13 апреля в Мадриде. «Горожане» подходят к игре с преимуществом в один мяч, так как они выиграли в Манчестере 1:0.