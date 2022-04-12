Модрич может продлить контракт с «Реалом» ещё на один сезон

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
Источник сообщает, что стороны ведут переговоры о продлении контракта ещё на год. Агенты хорвата настаивают на том, чтобы зарплата игрока была в районе € 12,5 млн. в год. Такая сумма контракта была у обладателя «Золотого мяча»-2018 до начала пандемии коронавируса. Сам футболист хочет остаться в «Реале» ещё на один сезон.
В текущем сезоне 37-летний полузащитник забил три гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. В составе мадридского «Реала» Модрич стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также двукратным чемпионом Испании.