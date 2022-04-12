Гвардиола: Если поведем в счете в матче с «Атлетико», то, возможно, сядем немного глубже

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мадридцы уступили на выезде со счетом 0:1.

«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своем стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют.

По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее на верхней половине поля. Нам нужно будет адаптироваться.

Если начнем проигрывать, сделаем все возможное, чтобы отыграться. Если же поведем в счете, то, возможно, сядем немного глубже», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.