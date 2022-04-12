Гари Невилл заявил, что «Ливерпулю» будет легче, чем «Сити», в оставшихся матчах АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»сообщил, что у «Ливерпуля» календарь оставшихся матчей легче, чем у «Манчестер Сити» — их соперников в борьбе за чемпионство.

«Мы смотрим на календарь оставшихся матчей "Сити" и думаем: "Их игры легче, чем у 'Ливерпуля'. Но на самом деле это потому, что мы неправильно оцениваем сложность мерсисайдского дерби и матч с 'Манчестер Юнайтед'. В любом другом сезоне эти игры были бы очень тяжёлыми для 'Ливерпуля'.

Но, честно говоря, 'Эвертон' и 'МЮ' ужасны в данный момент, так что игры с ними могут быть легче, чем с любой из команд, которые остались в календаре у 'Сити'. 'Уотфорд' борется за выживание, 'Лидсу' ещё предстоит выигрывать матчи, чтобы не вылететь, равно как и 'Ньюкаслу', — приводит слова Невилла Daily Mail.