Фернандиньо: Мы должны быть готовыми к серьезному испытанию в Мадриде

Капитан «Манчестер Сити»высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с

В первом матче мадридцы уступили на выезде со счетом 0:1.

«Будет сложно, это все же четвертьфинал. Соперник очень хорошо защищается, все отходят за линию мяча.

На их поле все будет по-другому. Мы должны создавать моменты и быть готовыми к серьезному испытанию.

Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон.

Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

В прошлогоднем финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 0:1.