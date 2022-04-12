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    Фернандиньо: Мы должны быть готовыми к серьезному испытанию в Мадриде

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    Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Фернандиньо
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    Фернандиньо

    В первом матче мадридцы уступили на выезде со счетом 0:1.

    «Будет сложно, это все же четвертьфинал. Соперник очень хорошо защищается, все отходят за линию мяча.

    На их поле все будет по-другому. Мы должны создавать моменты и быть готовыми к серьезному испытанию.

    Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

    Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон.

    Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В прошлогоднем финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Челси» со счетом 0:1.

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