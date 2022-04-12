«Не могу предвидеть будущее». Клаудиньо ушел от ответа на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

«Готов ли я остаться в "Зените", если Россию не пустят в еврокубки? Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.
Сейчас я футболист "Зенита", у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».
ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона из-за ситуации на Украине.