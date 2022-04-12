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    «Не могу предвидеть будущее». Клаудиньо ушел от ответа на вопрос о возможном уходе из «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не смог четко ответить на вопрос о том, останется ли он в Санкт-Петербурге, если клуб не пустят в еврокубки.

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    «Готов ли я остаться в "Зените", если Россию не пустят в еврокубки? Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент.

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    • Сейчас я футболист "Зенита", у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».

    ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона из-за ситуации на Украине.

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