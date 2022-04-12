Клаудиньо: Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец

Полузащитник «Зенита»поделился мнением о нападающем команды

«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!

И соглашусь с Дугласом Сантосом — Круговой тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

Дзюба пытается говорить что-то на испано-португальский манер? Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, ха-ха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает — за крепким словом в карман не полезет.

Артем — отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».