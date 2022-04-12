ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски Трансферный дайджест. 4-11 апреля
  • 07:00
    • Малкина дисквалифицировали на четыре матча
  • 23:55
    • Дубль Арнаутовича принес «Болонье» победу над «Сампдорией»
    Все новости спорта

    Клаудиньо: Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!

    И соглашусь с Дугласом Сантосом — Круговой тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

    Дзюба пытается говорить что-то на испано-португальский манер? Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, ха-ха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает — за крепким словом в карман не полезет.

    Артем — отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» шокирует «Реал» и трибуны «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сумеет ли «Вильярреал» избежать разгрома на «Альянц Арене»?
  • «Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Каким по результативности получится матч в Москве?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.44
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры