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    Бавария — Вильярреал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2022 в 22:00 начнется матч в четвертьфинале ЛЧ Бавария — Вильярреал

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    Бавария и Вильярреал начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 12.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Бавария» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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