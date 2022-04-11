«Сложилась отличная компания». Алберто — о бразильцах «Зенита»

Нападающий «Зенита»высказался о бразильской диаспоре в составе сине-бело-голубых.

«В "Зените" пять бразильцев, как это влияет на меня? Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы, благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме. Большое спасибо им за такой прием! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!

Приехала ли ко мне семья? Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».