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    Семин: «Ростов» был сильнее «Локомотива» по всем футбольным показателям

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромное поражение «железнодорожников» от «Ростова» (1:4) в 24-м туре РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Победа "Ростова" в этой встрече закономерна. Потому что ростовчане были сильнее по всем футбольным показателям.

    И самое интересное, что у хозяев играла большая группа молодых футболистов: Щетинин, Тугарев, Мелехин, Сильянов, Лангович. Они были явно сильнее сегодня. Они выиграли закономерно, вот и всё.

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    • В чем проблемы нынешнего "Локомотива"? Чтобы на этот вопрос ответить, надо, наверное, видеть тренировочную работу, надо быть внутри, поэтому я не могу сказать», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» находится на десятой строчке.

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