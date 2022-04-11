Семин: «Ростов» был сильнее «Локомотива» по всем футбольным показателям

Бывший главный тренер «Локомотива»прокомментировал разгромное поражение «железнодорожников» от «Ростова» (1:4) в 24-м туре РПЛ.

«Победа "Ростова" в этой встрече закономерна. Потому что ростовчане были сильнее по всем футбольным показателям.

И самое интересное, что у хозяев играла большая группа молодых футболистов: Щетинин, Тугарев, Мелехин, Сильянов, Лангович. Они были явно сильнее сегодня. Они выиграли закономерно, вот и всё.

В чем проблемы нынешнего "Локомотива"? Чтобы на этот вопрос ответить, надо, наверное, видеть тренировочную работу, надо быть внутри, поэтому я не могу сказать», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» находится на десятой строчке.