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    «Роналду возомнил себя богом». Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал португальца

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    Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике раскритиковал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я всегда говорил, что он мне не нравится. Роналду верит, что он Бог и что он может делать все, что захочет. Я не говорю, что он не один из лучших игроков в истории футбола, но как человек он мне не нравится», — приводит слова Энрике A Bola.

    Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», когда португалец уходил в подтрибунное помещение, один из болельщиков протянул ему телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и разбился. Позже оказалось, что телефон футболисту протягивал 14-летний мальчик, страдающий аутизмом. Роналду извинился за эпизод в своих соцсетях.

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