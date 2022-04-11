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    Райо Вальекано — Валенсия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2022 в 22:00 начнется матч в Ла Лиге Райо Вальекано — Валенсия

    Футбол Примера (Ла Лига) Райо Вальекано Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 11.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Райо Вальекано — Валенсия в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Валенсия» — «Райо Вальекано» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Валенсия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано — Валенсия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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