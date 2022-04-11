Каррера: «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если усилит две-три позиции

Массимо Каррера Фото: globallookpress.com
«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.
Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем сезоне. А в этом — "Зенит" уже чемпион», — приводит слова Карреры «Чемпионат».
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).