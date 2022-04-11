Люк де Йонг принёс «Барселоне» 6 очков в Ла Лиге. Больше только Депай

Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2.

Победный гол в составе каталонцев забил нападающий Люк де Йонг, чьи голы принесли «Барселоне» шесть очков в нынешнем сезоне чемпионата страны. Об этом сообщает Whoscored в «твиттере».

По сведениям источника, больше очков в чемпионате Испании «Барселоне» принесли лишь точные удары нидерландского форварда Мемфиса Депая.

«Барселона» арендовала 31-летнего де Йонга до конца нынешнего сезона у «Севильи». За «Барселону» де Йонг в 23 сыгранных матчах забил семь голов.