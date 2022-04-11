Карпин: Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем

Главный тренер «Ростова»после крупной победы над «Локомотивом» (4:1) в очередной раз высказался о нарушении спортивного принципа в чемпионате России.

«Спортивный принцип нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов.

Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков.

У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, из-за ситуации на Украине «Ростов» покинули все иностранные футболисты.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.