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    Гендир «Интера» рассказал о задачах клуба на летнее трансферное окно

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    Генеральный директор миланского «Интера» Массимо Моратти поделился планами клуба на летнее трансферное окно.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «Я всегда хотел подписать контракт с Дибалой, он действительно сильный игрок. Однако я считаю, что "Интеру" нужен центральный нападающий. Если это будет не Лукаку, "Интеру" он всё равно понадобится.

    Лаутаро — многообещающий нападающий, который ещё не достиг экстра-класса, но у него есть все средства, чтобы преуспеть в этом. Надеюсь, что в следующих играх он сможет показать себя лучше. Эдин Джеко и без него неплохо справляется. Хоакин Корреа — умный нападающий», — приводит слова Моратти Radio Uno.

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