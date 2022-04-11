Джикия: Надеюсь, при мне «Спартак» не вылетит в ФНЛ

Капитан «Спартака»прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре РПЛ.

«Взбучки в перерыве не было, всё шло по плану. Слава богу, что всё сработало. В первом тайме тоже были подходы, но не могли реализовать свои моменты. В этом плане был очень важный первый гол.

Здоровье намного лучше, спасибо. Процесс реабилитации продолжается. Надеюсь к следующей игре подойти в оптимальной форме. Самое главное, что сегодня вообще доиграл до конца матча и всё, обошлось без серьёзной травмы.

Вообще нужно побеждать в каждом матче, вне зависимости от ситуации. Но, конечно, когда видишь 10-е место, сидит мысль, что это нужно исправлять.

Чернов играл, скажем так, через Жиго от меня, не рядом. Но Никита провёл отличный матч, мы все это отметили. Мы в "Спартаке" его всегда поддержим, как и любого другого нового игрока.

Я не видел момент с отмененным голом "Арсенала", потому что играл со своим нападающим. Но сразу после момента Жиго сказал, что там что стопроцентный фол, у меня вопросов не было.

Это лучше, когда ответственность берет главный судья, а не какой-то человек наверху. Лучше самому ходить и разбираться. А ошибки — они всегда есть, что у судей, что у игроков.

Мы знаем, что в прошлом туре было много ошибок, многие команды пострадали. Сейчас мы победили, у всех хорошее настроение, и мне было бы некорректно говорить, что теперь у нас все хорошо. Всем судьям сейчас хочется пожелать спокойствия в этом тяжёлый для всех момент. И хочется пожелать удачи. У нас тоже случаются ошибки. Всем нужно немного спокойствия. Главное сейчас совершить как можно меньше ошибок в эти шесть оставшихся туров, а там уже можно будет спокойно обсудить.

Давайте не будем говорить о зоне вылета, когда это касается "Спартака". Да, исторически это было, один раз, в 1976 году. Но такое не повторится при мне, я надеюсь», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.