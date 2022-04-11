Каррера назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Массимо Каррера Фото: globallookpress.com
«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.
Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем сезоне. А в этом — "Зенит" уже чемпион», — приводит слова Карреры Sport24.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.
Напомним, «Спартак» выиграл чемпионат России под руководством Карреры в сезоне-2016/2017.