Каррера назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что красно-белые смогут стать конкурентомв борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.

Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем сезоне. А в этом — "Зенит" уже чемпион», — приводит слова Карреры Sport24.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

Напомним, «Спартак» выиграл чемпионат России под руководством Карреры в сезоне-2016/2017.