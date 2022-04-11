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    Антальяспор — Хатайспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2022 в 20:30 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Антальяспор — Хатайспор

    Футбол
    В 20:30 11.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Антальяспор — Хатайспор в чемпионате Турции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Хатайспор» — «Антальяспор» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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