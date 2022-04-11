Юри Алберто рассказал, почему остался в «Зените»

Юри Алберто Фото: globallookpress.com
ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона из-за ситуации на Украине.
«Я — профессионал, играю в "Зените", у меня контракт с клубом до 2027 года. Рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции.
И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.
Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли — только о Зените», — приводит слова бразильца «Чемпионат».
Юри Алберто перешел в «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ из бразильского «Интернасьонала».