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    Юри Алберто рассказал, почему остался в «Зените»

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    Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему решил остаться в питерском клубе, несмотря на возможность сменить клуб.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона из-за ситуации на Украине.

    «Я — профессионал, играю в "Зените", у меня контракт с клубом до 2027 года. Рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции.

    И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

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    • Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли — только о Зените», — приводит слова бразильца «Чемпионат».

    Юри Алберто перешел в «Зенит» во время зимней паузы в РПЛ из бразильского «Интернасьонала».

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