Хави поделился трансферными планами «Барселоны» на следующий сезон

Главный тренер «Барселоны»высказался о планах каталонского клуба на летнее трансферное окно.

«Мы в той же экономической ситуации, что и прежде. Мы здесь не для каких-то излишеств. У нас есть команда, мы работаем над составом на следующий сезон.

Матеу Алемани, Йорди Кройфф и президент клуба знают о моих приоритетах, но мы должны быть крайне осторожны. Такова сейчас ситуация», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» в текущем сезоне набрала 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сегодня, 10 апреля, команда сыграет с «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск.