Хави поделился трансферными планами «Барселоны» на следующий сезон

«Мы в той же экономической ситуации, что и прежде. Мы здесь не для каких-то излишеств. У нас есть команда, мы работаем над составом на следующий сезон.
Матеу Алемани, Йорди Кройфф и президент клуба знают о моих приоритетах, но мы должны быть крайне осторожны. Такова сейчас ситуация», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» в текущем сезоне набрала 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
Календарь и таблица испанской Примеры
Сегодня, 10 апреля, команда сыграет с «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск.