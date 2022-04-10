начнут матч в 05:00 в американской футбольной лиге MLS, 10.04.2022.

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Портленд Тимберс.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам