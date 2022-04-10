Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Нам будет безумно тяжело

Главный тренер «Рубина»после поражения от(0:1) заявил, что его команде будет сложно сохранить место в российской Премьер-лиге.

«Понятно, что мы боремся за выживание. Эти ровные матчи, как с "Ростовом", "Химками", как сегодня [с "Краснодаром"], в нашу пользу не складываются. Когда у тебя нет запаса прочности, где тонко, там и рвется.

Все расстроены, подавлены, потому что столько сил отдается, чтобы эти очки набрать. Мы их теряем при обидных обстоятельствах. Но, повторюсь, когда у команды нет минимального человеческого запаса, то с этим сложно.

Нам будет безумно тяжело, это все прекрасно понимают. Но претензии предъявить ребятам что с "Химками", что с "Краснодаром" в плане самоотдачи и старания я вряд ли могу. В плане качества — да, но это сложно, когда по ходу сезона ты по существу переформатируешь команду, еще требовать от нее качество», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.