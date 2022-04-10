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    Сиэтл Саундерс — Цинциннати. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 05:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сиэтл Саундерс — Цинциннати

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Цинциннати начнут матч в 05:00 в американской футбольной лиге MLS, 10.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Цинциннати» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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