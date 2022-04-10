«Ростов» — «Локомотив» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 24-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков — Мелехин, Осипенко, Лангович, Сильянов — Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин — Комличенко, Полоз.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

«Локомотив»: Худяков — Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян — Баринов, Петров, Бека-Бека, Жемалетдинов — Кухта, Изидор.

Запасные: Гильерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.83, на успех «Локомотива» — 2.86, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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