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    Гилерме остался в запасе «Локо» на матч с «Ростовом»

    «Ростов» — «Локомотив» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура чемпионата России.

    Гилерме
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    Гилерме

    «Ростов»: Песьяков — Мелехин, Осипенко, Лангович, Сильянов — Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин — Комличенко, Полоз.

    Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

    «Локомотив»: Худяков — Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян — Баринов, Петров, Бека-Бека, Жемалетдинов — Кухта, Изидор.

    Запасные: Гильерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.83, на успех «Локомотива» — 2.86, на ничью — 3.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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