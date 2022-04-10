«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 4:1, обзор голов

Московскийпотерпел выездное поражение от(1:4) в матче 24-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте. Байрамян с левого фланга выполнил передачу на Полоза, тот покатил к дуге штрафной, на Щетинина, а Кирилл, быстро обработав мяч, с места по прекрасной дуге пробил в левую девятку — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Спустя три минуты «Локомотив» остался в меньшинстве. Глебов в подкате пытался выбить мяч, Наир Тикнизян упёрся в него и наступил ногой на ногу, причём ещё и перенёс на неё вес тела, за что получил прямую красную карточку.

На 43-й минуте у Глебова прошла передача на Осипенко, тот в штрафной обыграл Едвая и с разворота пробил в правый нижний угол ворот.

На 61-й минуте Байрамяну удался отличный навес из глубины поля в левую часть штрафной «Локомотива» на Полоза, который грудью скинул себе мяч и нанёс прекрасный удар в дальний угол ворот.

На 70-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Глебов пробил почти от линии штрафной после углового, и мяч угодил в руку Живоглядову.

Комличенко с разбега мощно пробил в левый нижний угол ворот. Худяков прыгнул в нужную сторону, но до мяча не дотянулся.

На 81-й минуте пенальти был назначен же в ворота «Ростова» — Щетинин сбил Бабкина в штрафной, совсем рядом с её линией. Изидор мощно пробил по центру под перекладину, а Песьяков прыгнул в угол ворот.

РПЛ. 24-й тур Ростов — Локомотив 4:1 (2:0, 2:1) Голы: 1:0 — 33 Щетинин, 2:0 — 43 Осипенко, 3:0 — 61 Полоз, 4:0 — 70, пенальти Комличенко, 4:1 — 81, пенальти ИзидорРостов: Песьяков, Лангович (Терентьев, 86), Осипенко, Мелехин (Поярков, 86), Сильянов, Байрамян, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 90), Тугарев (Селява, 60), Полоз, Комличенко (Соу, 86)Локомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Жемалетдинов (Керк, 63), Петров (Рыбус, 42), Бека-Бека (Бабкин, 46), Кухта (Марадишвили, 46), ИзидорПредупреждения: Осипенко (30), Изидор (30), Живоглядов (66), Баринов (82)Удаление: Тикнизян (36)

«Ростов» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 37 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 17 апреля.