«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 4:1, обзор голов

Хозяева открыли счет на 33-й минуте. Байрамян с левого фланга выполнил передачу на Полоза, тот покатил к дуге штрафной, на Щетинина, а Кирилл, быстро обработав мяч, с места по прекрасной дуге пробил в левую девятку — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.
Спустя три минуты «Локомотив» остался в меньшинстве. Глебов в подкате пытался выбить мяч, Наир Тикнизян упёрся в него и наступил ногой на ногу, причём ещё и перенёс на неё вес тела, за что получил прямую красную карточку.
На 43-й минуте у Глебова прошла передача на Осипенко, тот в штрафной обыграл Едвая и с разворота пробил в правый нижний угол ворот.
На 61-й минуте Байрамяну удался отличный навес из глубины поля в левую часть штрафной «Локомотива» на Полоза, который грудью скинул себе мяч и нанёс прекрасный удар в дальний угол ворот.
На 70-й минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти — Глебов пробил почти от линии штрафной после углового, и мяч угодил в руку Живоглядову.
Комличенко с разбега мощно пробил в левый нижний угол ворот. Худяков прыгнул в нужную сторону, но до мяча не дотянулся.
На 81-й минуте пенальти был назначен же в ворота «Ростова» — Щетинин сбил Бабкина в штрафной, совсем рядом с её линией. Изидор мощно пробил по центру под перекладину, а Песьяков прыгнул в угол ворот.
«Ростов» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 37 очков.
В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Локомотив» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 17 апреля.