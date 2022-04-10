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    Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 00:00 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед

    Футбол MLS
    В 00:00 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Сити — Ди Си Юнайтед.

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