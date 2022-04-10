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    Монако — Труа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 16:00 начнется матч во французской Лиге 1 Монако — Труа

    Футбол Лига 1 Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Монако — Труа во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Труа» — «Монако» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монако»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монако — Труа.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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