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    Марсель — Монпелье. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 22:00 начнется матч во французской Лиге 1 Марсель — Монпелье

    Футбол Лига 1 Марсель Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Марсель — Монпелье во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Монпелье» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монпелье»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Монпелье.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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