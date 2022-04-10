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    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победителя не выявили

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча, быстро разыграв штрафной. Кевин Де Брёйне получил пас на ход, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

    Мерсисайдцы отыгрались на 13-й минуте. Робертсон забежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, Трент скинул мяч в центр на Диогу Жоту, который в касание пробил низом.

    На 37-й минуте Канселу с левого края вырезал подачу в штрафную «Ливерпуля» — Жезус оторвался от Трента и с близкого расстояния протолкнул мяч мимо Алисона.

    А на 46-й минуте Салах шикарной передачей разрезал оборону «Сити». Садио Мане влетел в штрафную и в касание вогнал мяч в верхний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ливерпуль 2:2
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (5'), 1:1 Диогу Жота (13'), 2:1 Габриэл Жезус (36'), 2:2 Садио Мане (46') Предупреждения: Эндрю Робертсон (28'), Бернарду Силва (40'), Тьяго Алькантара (61'), Фабиньо (83'), Вирджил ван Дейк (89')

    Лидирующий в АПЛ «Манчестер Сити» сохранил преимущество в одно очко над своим главным конкурентом из Ливерпуля.

    Календарь и таблица АПЛ

    19 апреля «мерсисайдцы» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «горожане» на следующий день сыграют дома с «Брайтоном».

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