«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча, быстро разыграв штрафной. Кевин Де Брёйне получил пас на ход, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

Мерсисайдцы отыгрались на 13-й минуте. Робертсон забежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, Трент скинул мяч в центр на Диогу Жоту, который в касание пробил низом.

На 37-й минуте Канселу с левого края вырезал подачу в штрафную «Ливерпуля» — Жезус оторвался от Трента и с близкого расстояния протолкнул мяч мимо Алисона.

А на 46-й минуте Салах шикарной передачей разрезал оборону «Сити». Садио Мане влетел в штрафную и в касание вогнал мяч в верхний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ливерпуль 2:2 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (5'), 1:1 Диогу Жота (13'), 2:1 Габриэл Жезус (36'), 2:2 Садио Мане (46') Предупреждения: Эндрю Робертсон (28'), Бернарду Силва (40'), Тьяго Алькантара (61'), Фабиньо (83'), Вирджил ван Дейк (89')

Лидирующий в АПЛ «Манчестер Сити» сохранил преимущество в одно очко над своим главным конкурентом из Ливерпуля.

Календарь и таблица АПЛ

19 апреля «мерсисайдцы» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «горожане» на следующий день сыграют дома с «Брайтоном».