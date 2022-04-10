«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте матча, быстро разыграв штрафной. Кевин Де Брёйне получил пас на ход, дошёл до штрафной и пробил в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку.
Мерсисайдцы отыгрались на 13-й минуте. Робертсон забежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, Трент скинул мяч в центр на Диогу Жоту, который в касание пробил низом.
На 37-й минуте Канселу с левого края вырезал подачу в штрафную «Ливерпуля» — Жезус оторвался от Трента и с близкого расстояния протолкнул мяч мимо Алисона.
А на 46-й минуте Салах шикарной передачей разрезал оборону «Сити». Садио Мане влетел в штрафную и в касание вогнал мяч в верхний угол ворот.
Лидирующий в АПЛ «Манчестер Сити» сохранил преимущество в одно очко над своим главным конкурентом из Ливерпуля.
19 апреля «мерсисайдцы» примут на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «горожане» на следующий день сыграют дома с «Брайтоном».