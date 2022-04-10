начнут матч в 16:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 10.04.2022.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Лестер» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.88 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лестер»).

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