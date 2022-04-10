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    Хьюстон Динамо — Сан-Хосе Эрткуэйкс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2022 в 03:30 начнется матч в чемпионате МЛС Хьюстон Динамо — Сан-Хосе Эрткуэйкс

    Футбол MLS
    В 03:30 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Хьюстон Динамо — Сан-Хосе Эрткуэйкс в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Хьюстон Динамо» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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