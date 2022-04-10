В 20:30 10.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Фенербахче» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фенербахче» — «Галатасарай». Коэффициент ставки — 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фенербахче»).

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