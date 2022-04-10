Криштиану Роналду впервые с 2010 года завершит сезон без трофеев

Форвард «Манчестер Юнайтед»завершит нынешний сезон без трофеев, сообщает Opta.

Это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу «Эвертону» (0:1). За семь туров до завершения чемпионата манкунианцы идут на седьмом месте с отставанием от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка.

Ранее «Юнайтед» уступил «Вест Хэму» (0:1) в третьем раунде Кубка лиги, а также вылетел из Кубка Англии после поражения от «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пен.).

Команда Ральфа Рангника также покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико» (1:1, 0:1).

Последний раз Роналду оставался без командных трофеев в сезоне-2009/10, когда он в составе «Реала» выиграл серебро Примеры, но вылетел из Кубка Испании в 1/16 финала и из Лиги чемпионов в 1/8 финала.